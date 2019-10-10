Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один поранений, понад два десятки атак; Туреччина почала масштабну військову операцію в Сирії; історія українського політв’язня Олександра Шумкова, який незаконно заарештований Кремлем; Захар Беркут в прокаті, стрічка за романом Івана Франка з голівудськими акторами в головних ролях.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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