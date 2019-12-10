Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.12.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: обмін полоненими та повне припинення вогню до нового року – результати нормандської зустрічі; на передовій загинули троє українських воїнів; ООН ухвалила проект резолюції щодо окупації півострова Росією.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.
2019-12-10
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