Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 4 тис. хворих. Хроніки Covid-19 в Україні та як триває вакцинація у світі; про локдаун тут не чули. Чому гірськолижні курорти України не дотримуються правил; чи оголосять Трампу другий імпічмент. Чому президента США намагаються усунути від влади якнайшвидше; ситуація на фронті; суттєве похолодання в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.