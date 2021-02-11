Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у столиці під час обшуку в приміщенні представників руху Патріоти за життя поліцейські вилучили зброю та гранати; люті морози почалися на Франківщині; чому частини жителів села Дмитрівка на Київщині взагалі не має централізованого електропостачання; як Маріуполь успішно впроваджує програми енергоефективності.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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