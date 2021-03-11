Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: загострення ситуації з коронавірусом на Прикарпатті та вакцинація військових на передовій на Донбасі; авіація НАТО провела навчання поблизу Одеси; Сполучені Штати посилять підтримку України; чому в Україні нестача вчителів фізики, інформатики та праці; як зацвів шафран на Закарпатті.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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