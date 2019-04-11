Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.04.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.04.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чергова будівельна афера поблизу столиці. Чому навіть державна програма не гарантує – що ключі вам таки дадуть; ЄС та Британія домовилися про відтермінування Брекзіту до жовтня; як у віддаленому селі на Прикарпатті педіатр відкрив кабінет сімейного лікаря.

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