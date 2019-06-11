Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагедія в Одесі. Там спалахнула будівля психіатричної лікарні;активність російського ворога на фронті не спадає; за сорок днів до дострокових виборів – у Свободі слова зібрались представники найбільш прохідних партій.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.