Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: майже 700 нових випадків заражень на Covid-19 в Україні – це черговий антирекорд. За добу померла 21 людина; на передовій поранено трьох українських воїнів; біля Кабінету міністрів знову протести. Керівники баз відпочинку вимагають чітких роз’яснень, як їм працювати у карантин; Росія – безпосередній учасник війни на Донбасі і причетна до збиття малайзійського Боїнга, у Нідерландах оприлюднили нові свідчення у справі МН-17.

Дивіться також в ипуск Фактів ICTV за 7:45.

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