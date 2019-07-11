Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: невтішні новини з фронту – ми знову маємо втрати на передовій, російські вояки посилюють натиск; 30 убитих та більше сотні поранених – сьогодні згадуємо цинічний розстріл росіянами з Градів українських вояків під Зеленопіллям; у Греції, через негоду, загинуло шестеро туристів, а в Італії випав град, з неба падали криги розміром з апельсин; амбітний проект Шулявського мосту знову під питанням.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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