Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 11 вересня – наймасштабніший теракт в історії людства! 18 років після трагедії. Коли пролунає остаточний вирок винним; новинки від Apple. Чи вразили нові смартфон і годинник вибагливого користувача; феномен української сцени – Олег Винник. У чому секрет його неймовірної популярності серед жінок.

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