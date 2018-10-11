Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пожежу ліквідовано, триває розмінування. Останні новини з арсеналу на Чернігівщині, що вибухнув; сьогодні вирішиться питання про надання Томосу Україні. Рішення ухвалить священний Синод; чому пасажири приміських поїздів мусять їздити в жахливих умовах.

Опубліковано Жовтень, 11 в 10:49



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