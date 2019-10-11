Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як готуються до зими українські морпіхи; скандал у Харкові, чому лікарі сказали приходити хворому хлопчику через рік; Світязь пересихає, через що міліє найглибше озеро України і як його врятувати; цілющі мінеральні джерела – головне багатство Карлових вар; рекордний прес-марафон Зеленського.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.