Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.10.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як готуються до зими українські морпіхи; скандал у Харкові, чому лікарі сказали приходити хворому хлопчику через рік; Світязь пересихає, через що міліє найглибше озеро України і як його врятувати; цілющі мінеральні джерела – головне багатство Карлових вар; рекордний прес-марафон Зеленського.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.
2019-10-11
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