Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українського бійця Ігоря Мазура, якого затримали в Польщі на вимогу Кремля, відпустили на поруки українських дипломатів; скандал у Британії: консервативну партію Бориса Джонсона фінансують 9 впливових росіян; сиро та холодно – 45 тисячний Світлодарськ вже більш як тиждень без опалення. Постачальник тепла заборгував Нафтогазу мільйони гривень.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.