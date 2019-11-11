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Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.11.2019)

Факти ICTV останні новини України та світу на 11.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українського бійця Ігоря Мазура, якого затримали в Польщі на вимогу Кремля, відпустили на поруки українських дипломатів; скандал у Британії: консервативну партію Бориса Джонсона фінансують 9 впливових росіян; сиро та холодно – 45 тисячний Світлодарськ вже більш як тиждень без опалення. Постачальник тепла заборгував Нафтогазу мільйони гривень.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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