Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: гранатомети не змовкають, російські найманці здійснили 11 атак на українські позиції; шоста річниця першого штурму Євромайдану; у західних пунктах пропуску сотні машин днями стоять у чергах у понад десять кілометрів; реформа в столичному метрополітені триватиме ще півроку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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