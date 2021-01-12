Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті загинув український воїн. Російські окупанти здійснили 10 атак; Covid в Україні. Останні цифри та чи дотримуються в регіонах правил; транспорт під час локдауну. Як працює, які обмеження та чи діють вони; професія – продавець. Чи є попит у кризу та які плюси й мінуси.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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