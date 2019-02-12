Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українські бійці знищили ворожий КамАЗ із зенітною установкою; дорога смерті. Одна з найбільш аварійних ділянок на Прикарпатті, за п’ять років забрала життя трьох десятків людей; Кремль планує зірвати вибори в Україні. Як цьому завадити – говорили у студії програми Свобода слова.

Опубліковано Лютий, 12 в 10:55



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