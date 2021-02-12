Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: циклон Волкер вирує в Україні, без світла десятки населених пунктів; на Донбасі загинули двоє наших захисників; 76 кримських татар Росія запроторила за ґрати; в Україні очікують поставки двох препаратів для вакцинації від коронавірусу на першому етапі; як старенький запорожець за два місяці став джипом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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