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Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: державний секретар США Ентоні Блінкен летить до Брюсселя через посилення агресивних дій Росії біля українського кордону; у Британії відкривається бізнес – в країні другий етап послаблення суворого карантину; Туреччина стала другою країною світу за інтенсивністю заражень на коронавірус.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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