Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: другий день поспіль в Україні фіксують високу кількість інфікованих коронавірусом. За останню добу 683 випадки; 16 обстрілів за добу, на передовій активізувались снайпери; харківський аеропорт виходить з карантину – там готуються до відправлення перших рейсів; попри епідемію та карантин, українці таки можуть відпочити за кордоном на морях – ми розкажемо, які є правила і застереження.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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