Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: окупанти знову вдарили по мирних цілях – загинув житель Чермалика та один військовий, також є поранені; на Півдні України завершилися масштабні навчання Сі-Бриз; незаконний гральний бізнес і далі процвітає в Україні; зосталось п’ятеро: через детектор брехні, проект “Нові лідери” залишили ще двоє учасників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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