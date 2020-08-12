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Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: протистояння у Мінську знову загострюється – під ранок люди почали зводити нові барикади; коронавірус і далі шириться країною; Україна отримає 1 млрд 200 млн євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, але не задарма – там чекають від нас реформ; Донецький Шахтар втретє в історії вийшов у півфінал Ліги Європи УЄФА.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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