Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на околицях Ковеля біологічна отрута забруднює воду й ґрунт. Протікають резервуари місцевого Ветсанзаводу; що буде з мешканцями обваленого будинку в Дрогобичі. Коли їм чекати на нове житло; ревуть та стогнуть мотори. Чи контролюють на українських шляхах рівень шуму.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45

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