Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українська армія просунулася вперед і зачистила чергове село у сірій зоні; смертоносний ураган у США, Торнадо в Австралії та вбивчі повені в Європі; чому на Прикарпатті люди десятиліттями чекають на ремонт доріг.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-12
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