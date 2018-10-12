Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українська армія просунулася вперед і зачистила чергове село у сірій зоні; смертоносний ураган у США, Торнадо в Австралії та вбивчі повені в Європі; чому на Прикарпатті люди десятиліттями чекають на ремонт доріг.

Опубліковано Жовтень, 12 в 10:42



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.