Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.12.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські бойовики не роблять кроків до миру, через обстріли на фронті поранено двоє наших бійців; на саміті в Брюсселі Євросоюз може подовжити санкції проти Росії ще на півроку; Конгрес США затвердив оборонний бюджет США.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.
2019-12-12
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