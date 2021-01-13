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Факти ICTV – Випуск 8:45 (13.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: китайська вакцина від Covid-19, яку замовила Україна – ефективна лише на 50 %; за добу в Україні понад 6 тис. нових інфікованих; допоможуть знайти мотивацію. Хто такі тьютори і чому їх хочуть впровадити у вітчизняну систему освіти; на Дніпропетровщині сільський голова 30 років беззмінно на посаді.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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