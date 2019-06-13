Факти ICTV – Випуск 8:45 (13.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один поранений і 28 обстрілів наших позицій; не плавати далеко, наодинці і напідпитку – за 12 днів літа у водоймах потонули вже понад сто людей; надзвичайна ситуація у Бориславі на Львівщині – місто живе, наче на пороховій діжці.

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