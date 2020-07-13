Факти ICTV – Випуск 8:45 (13.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: четверо загиблих. На Київщині п’яний водій виїхав на зустрічну і вбив цілу родину; майже 700 нових хворих в Україні. У світі загалом недужих майже 13 млн; заради безпеки та комфорту пасажирів. У Дніпрі інспектують маршрутки; розрив 1 %. Хто стане наступним президентом Польщі; як карантин допоміг бізнес врятувати. Історії підприємців, яким обмеження через коронавірус – пішли на користь.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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