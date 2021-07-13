Факти ICTV – Випуск 8:45 (13.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зустріч Зеленського і Меркель у Берліні; чому азовські пляжі заполонили велетенські медузи; чим знаменитий міжнародний медичний центр Ігало в Чорногорії; на фронті зафіксували пять ворожих обстрілів; потужна злива з буревієм напередодні увечері наробили лиха в Черкаській області.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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