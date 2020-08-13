Факти ICTV – Випуск 8:45 (13.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: протести в Білорусі: силовики почали випускати людей із СІЗО, ведучі масово звільняються з телеканалів, а на вулиці виходять дедалі більше люду; на Буковині зафіксували рекорд заражень на Covid -19; люди тануть на очах і врятувати не можливо – анорексія забирає молоді життя.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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