Факти ICTV – Випуск 8:45 (13.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: гори в пеклі. Олег Сенцов публічно спалив свою тюремну робу; в Україні десятки аварійних будинків. Сотні людей роками чекають на відселення і щодня бояться загинути під уламками. Чому зволікають чиновники; бізнес із гумором. Як бажання, щоб люди посміхалися – принесло успіх започаткованій справі. Історії трьох українських бізнесменів.

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