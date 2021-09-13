Факти ICTV – Випуск 8:45 (13.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість нових хворих на Covid залишається високою, маємо 1205 випадків, а Київ уже готується до будь-якого сценарію; один наш військовий загинув і троє поранених – російські бойовики здійснили 10 обстрілів українських позицій; напруження з Білоруссю зростає. Мінськ закупить у Росії зброї на мільярд доларів, а комплекси С400 розмістять на кордоні з Україною.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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