Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски
Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 8:45 (13.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість нових хворих на Covid залишається високою, маємо 1205 випадків, а Київ уже готується до будь-якого сценарію; один наш військовий загинув і троє поранених – російські бойовики здійснили 10 обстрілів українських позицій; напруження з Білоруссю зростає. Мінськ закупить у Росії зброї на мільярд доларів, а комплекси С400 розмістять на кордоні з Україною.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт 8:45 (13.09.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (13.09.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.09.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (11.09.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (11.09.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.09.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.09.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (10.09.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (10.09.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.09.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.09.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.09.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.09.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.09.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.09.2021)
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка