Факти ICTV – Випуск 8:45 (13.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двом підозрюваним у справі про вбивство Павла Шеремета обиратимуть запобіжний захід; обстріли на передовій не припиняються, російські найманці гатили по наших позиціях; Євросоюз ще на півроку продовжив санкції проти Росії; ситуація на західних кордонах вже більше тижня залишається критичною.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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