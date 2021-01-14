Факти ICTV – Випуск 8:45 (14.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: негода в Україні, чимало областей напередодні замело снігом; в Україну сунуть люті морози. На вихідні обіцяють до мінус 15. Як готуються міста до арктичного циклону; другий імпічмент оголосили Дональду Трампу; які сервіси пропонують в Україні хоч і платний – зате якісний та легальний кіно контент.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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