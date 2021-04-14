Факти ICTV – Випуск 8:45 (14.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські бойовики постійно атакують – на передовій загинув український солдат, ще троє поранені; ситуацію з російськими військами на українських кордонах вже другий день обговорюють у Брюсселі; науковці британського Оксфордського університету випробовують ефективність коктейлю з різних вакцин.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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