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Факти ICTV – Випуск 8:45 (14.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: троє загиблих і двоє поранених. Трагічна доба на фронті; понад 54 тис. хворих в Україні, більше 13 млн  у світі. ВООЗ застерігає – ситуація з коронавірусом на планеті гіршає; наша столиця сьома у світі за кількістю висоток. Чи реально навести лад із хаотичною забудовою; у Черкасах нашестя чорних тарганів. Чим небезпечні ці комахи і як їх позбутися.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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