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Андрій Майдан |

Факти ICTV – Випуск 8:45 (14.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: хто з парламентських фракцій готовий голосувати за звільнення очільника МВС Арсена Авакова; у Львові два тижні без води мінеральний курорт Східниця; як компанія Boeing досягла шаленого успіху і з чого все починалося; Китай та Україна домовилися про безвіз; скільки ще триватиме спека в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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