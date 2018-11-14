Факти ICTV – Випуск 8:45 (14.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Волині назріває бунт – люди готові до радикальних дій, аби влада нарешті зробила дорогу; наймасштабніший фестиваль оперного мистецтва стартував у Львові; у рубриці Історіях успіху неперевершена співачка Адель.

Опубліковано Листопад, 14 в 10:00



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