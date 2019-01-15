Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.01.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: півмільйона для українських моряків зібрали російські активісти; 5 млн українців мають авто на литовських номерах. Як їх знімають з реєстрації і скільки це коштує; Польща в жалобі за вбитим мером, виставка майбутнього у США та піца для американських авіа-диспетчерів.
2019-01-15
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