Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 1200 аварій за добу. Негода вирує у семи областях та Києві; зростає кількість госпіталізацій і тяжкохворих пацієнтів із Covid-19; у лютому українців почнуть щеплювати від коронавірусу; останні зведення з фронту; Європейський суд з прав людини розгляне по суті скаргу України проти Росії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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