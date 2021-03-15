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Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна залишається серед світових лідерів за інфікуванням Covid, за добу маємо 7 тис. нових випадків; на фронті поранено одного військового. Російські найманці 13 разів цілили по наших позиціях; купуючи щось онлайн, варто бути обережним. Зі зростанням інтернет-продажів, злетіла і активність шахраїв.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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