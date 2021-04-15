Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ЦРУ не виключає нових військових вторгнень Росії в Україну; Полтавська область увійшла до червоної зони карантину; Меркель і Байден закликали Путіна відвести війська від українського кордону; міжнародний аеропорт Ужгорода відновить роботу з 1 червня; Джо Байден офіційно оголосив про виведення військ з Афганістану.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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