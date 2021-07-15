Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Одесі представники чеченської громади святкували весілля зі стрільбою із автомата і дрифтом; російські окупанти 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ; на Харківщині зіпсувалися 9 тис. доз вакцин Pfizer; колишнього очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького викликали до Офісу генпрокурора.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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