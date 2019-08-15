Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.08.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перемир’я на Донбасі не досягнуто; сьогодні стане відомо, скільки і які комітети матиме нова Верховна Рада; кишкова паличка та бруд нікого не лякають – одеські пляжі переповнені відпочивальниками.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.
2019-08-15
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