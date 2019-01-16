Факти ICTV – Випуск 8:45 (16.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: до останнього подиху – вони тримали Донецький Аеропорт. Сьогодні день пам’яті кіборгів; бив кулаками і душив. На Волині вихователь ліцею так втихомирив шестикласника, бо той голосно грався; Британський Парламент не підтримав угоду про вихід з ЄС. Чим це загрожує країні та особисто прем’єрці Терезі Мей.

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