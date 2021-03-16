Факти ICTV – Випуск 8:45 (16.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: майже 10 тис. нових хворих ковідом в Україні. Водночас на Харківщині критична ситуація, не вистачає кисню та місць для недужих; жорсткий локдаун в Україні введуть, коли більше половини областей стануть червоними; 10 обстрілів за добу – російські найманці тримають напругу на фронті; на Львівщині руйнується перлина середньовічної архітектури. Наразі замок люди відновлюють своїми силами.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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