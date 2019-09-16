Факти ICTV – Випуск 8:45 (16.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 16 обстрілів за добу і один поранений український воїн; ціни на нафту різко злетіли, через удар по Саудівських НПЗ; в Україні дефіцит інсуліну; 2 роки від смертельної пожежі у таборі Вікторія.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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