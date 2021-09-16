Факти ICTV – Випуск 8:45 (16.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічна ніч у Карпатах: під час походу горами загинуло двоє людей і ще четверо в лікарні; знову росте кількість хворих на коронавірус. На зараз уже понад 5 700 випадків; за тепло у квартирах цього сезону доведеться платити більше. Українці вже міркують, на чому економити, щоб сплатити зимові тарифи.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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