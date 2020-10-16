Факти ICTV – Випуск 8:45 (16.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на коронавірусній мапі Україна дедалі більше в червоних зонах; в Одесі викрили добре налагоджену злочинну схему підкупу виборців; російські найманці на передовій активно застосовують гранатомети; сьогодні у столиці СБУ, Нацгвардія, Нацполіція та надзвичайники проведуть масштабні навчання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.