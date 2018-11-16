Факти ICTV – Випуск 8:45 (16.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: здати небезпечні лампочки чи батарейки в Україні практично неможливо; у Києві відкрили унікальний проект – виставку фотографій Софії Яблонської; сьогодні збірні України та Словаччини зійдуться у двобої.

Опубліковано Листопад, 16 в 11:08



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