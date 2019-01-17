Факти ICTV – Випуск 8:45 (17.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Мей залишається. Для відставки прем’єра Британії не вистачило 19 голосів. І Брекзіт все одно буде; 34 сільські амбулаторії зведуть з нуля на Рівненщині. До кінця року в області не буде жодних старих та аварійних закладів медицини; скільки євроблях розмитнили, як у Львові рятують тварин та які кіноновинки вже чекають на вас у кінотеатрах.

Опубліковано Cічень, 17 в 10:57



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